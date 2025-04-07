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İBB'nin şerbetli tatlı ve börek ihalelerini alan işletmeler gündem oldu

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şerbetli tatlı ve börek ihalelerini verdiği Muş ve Hakkari'deki firmalar gündem oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 20:16, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 20:17
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İBB'nin şerbetli tatlı ve börek ihalelerini alan işletmeler gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ihalelerin detayları kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor. Şerbetli tatlı alımına yönelik acil kodu ile düzenlenen ve yaklaşık 94,8 milyon TL değerinde olduğu belirtilen ihalenin Muş'ta mahalle arasında faaliyet gösteren bir işletmeye verildiği ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye yöneticilerine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürecinin hemen öncesinde yapılması da ayrıca dikkat çekti. İhalenin büyüklüğü ve alıcının bulunduğu konum, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bakkal esnafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmenin siyasi ve hukuki yansımaları devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 141,9 milyon liralık börek ihalesini de Hakkari'deki bir firmaya verdiği ortaya çıktı. İBB'nin ihaleyi verdiği Eylül İnşaat, Gıda ve Kozmetik adlı firmanın avukatı Gülabi Seven, yaptığı basın açıklamasında şirketin ihaleye şeffaf bir şekilde katıldığını belirterek, asılsız suçlamalar karşısında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Avukat Seven, "Son günlerde sosyal medya ve bazı internet sitelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız bir ihale üzerinden ismimiz çarpıtılarak kamuoyuna yanlış bilgiler sunulmaktadır. Hakkımızda yürütülen bu karalama kampanyası karşısında kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz doğmuştur" dedi.

Avukat Seven, firmalarının gıda sektöründe faaliyet gösteren, yılların tecrübesine sahip bir şirket olduğunu ve bugüne kadar birçok kamu kurumuna ürün ve hizmet sunduğunu belirtti. Seven, 24 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ihalesinin tamamen şeffaf bir şekilde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirildiğini, ihaleye firmalarının 141 milyon 942 bin 208 TL artı KDV teklif sunduğunu, sözleşmenin 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirtti. Seven, ihale sürecinin tüm yasal prosedürlere uygun olduğunu ve herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını vurguladı. Firmanın geçmişte Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı, Hakkari Emniyet Müdürlüğü gibi kritik kurumlarla başarılı bir şekilde çalıştığını da ifade eden Seven, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hizmet sunduklarını belirtti.

Firma yetkilileri, sosyal medyada firmalarının "börekçi", "küçük esnaf" gibi tanımlamalarla küçültülmeye çalışılmasını "art niyetli ve ayrımcı" bir tutum olouğunu kaydetti. Bu tür ithamların sadece Hakkari kökenli olmalarından dolayı yapıldığını belirten firma yetkilileri, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını ve tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladılar. Firma yetkilileri, hukuki sürecin başlatıldığını ve ilgili kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdular. Firma yetkilileri, Hakkari'de doğmuş ve büyümüş bir şirket olarak Türkiye'nin her köşesinde hizmet sunmaya devam edeceklerini ve bu linç kampanyasına karşı mücadele edeceklerini belirttiler.

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