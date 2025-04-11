Altında tarihi rekor: Gram 4 bin lira kapısına dayandı

Altın fiyatları tarihinde ilk kez 3 bin 200 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Zayıflayan ABD doları ve derinleşen ticaret savaşı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

Ons altın yüzde 1,4 artışla ons başına 3 bin 217,78 dolardan işlem görürken, gün içinde 3 bin 219,84 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların zirvesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,9 artışla 3 bin 237,50 dolara ulaştı.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da fırladı. Yeni güne yüzde 1,7'lik yükselişle başlayan gram altın 3 bin 935 lira seviyesinde işlem görüyor.

Doların değer kaybı altını destekledi

ABD dolar endeksinin (DXY) başlıca para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 1 oranında düşmesi, dolar bazlı altını yurt dışı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Analistlere göre, dolardan kaçış ve finansal belirsizlikler altın talebini artırıyor.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 145'e çıkarması, buna karşılık Çin'in de misilleme yapması piyasaları sarstı. Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin daha da tırmanmasından endişe ediyor.

Bir sonraki hedef: 3 bin 500 dolar seviyesi

Capital.com analisti Kyle Rodda, yatırımcıların sıradaki psikolojik sınır olarak 3.500 doları izlediğini ancak bu seviyeye ulaşmanın zaman alabileceğini belirtti.

Merkez bankalarının artan altın talebi, Fed'in faiz indirme beklentileri, Orta Doğu ve Avrupa'daki istikrarsızlıklar ile altına dayalı yatırım fonlarına yönelen sermaye akışı da altın fiyatlarını yukarı taşıyan diğer unsurlar arasında.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 31,29 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,8 artarak 916,18 dolara çıktı. Platin ise yüzde 0,1 gerileyerek 936,85 dolara düştü.