Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan bir olayda, trafik uygulaması sırasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarptı ve memurun yaralanmasına sebep oldu. Olay, Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Sürücü, daha sonra önünde seyreden bir tıra arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan polis memuru, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın Detayları

M.E. yönetimindeki otomobil, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

yönetimindeki otomobil, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Sürücü kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarptı.

Daha sonra Ü.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

idaresindeki tıra arkadan çarptı. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.E. ve yanındaki S.R. gözaltına alındı.

ve yanındaki gözaltına alındı. Zanlıların hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.

Gözaltı ve Sağlık Durumu

Olay sonrası iki şüpheli gözaltına alınırken, yaralı polis memurunun tedavisi devam etmektedir. Zanlıların alkollü olduklarının belirlenmesi, olayın ciddiyetini artırdı.