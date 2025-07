Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 365 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da uyuşturucu ticaretine yönelik ortak operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Operasyonlar sonrası yurt içinde yaptığımız çalışmalarda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 26 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlar sonrası elde edilen bilgiler sonrası yaptığımız çalışmalarda 257 kilogram skunk, 108 kilogram kokain ve muhtelif miktarda metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta her caddede her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."