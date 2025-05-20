BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kaybederek 9.571,08 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,28 puan ve yüzde 1,01 azalış yaşandı. Toplam işlem hacmi ise 51,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,61 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri