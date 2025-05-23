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Sakarya'da Depozito Yönetim Sistemi Tanıtıldı

Sakarya'da tanıtılan Depozito Yönetim Sistemi ile atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye katkısı hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 15:09, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 15:07
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Sakarya'da Depozito Yönetim Sistemi Tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depozito Yönetim Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çevrecilik alanında tarihi bir adım daha atılıyor ve Depozito Yönetim Sistemi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıya Bakan Murat Kurum da katıldı ve katılımcılara hitap etti. Kurum, "35 milyon ton atığın yüzde 25'i içecek ambalajı" olduğunu belirterek, bu projenin 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketinin 2025 yılı ve sonrasına uzanan en önemli adımı olduğunu vurguladı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 milyon ton katı atık ortaya çıkıyor ve bunun yüzde 25'i içecek ambalajlarından oluşuyor. Bu atıkların bir fırsata dönüşmesi için Türkiye Çevre Ajansı kuruldu ve Depozito Yönetim Sistemi için altyapı işlemleri başlatıldı.

Depozito Yönetim Sistemi'nin Uygulanması

İçecek ambalajlarının tescil süreci titizlikle yürütüldü, barkod uygulaması tüm Türkiye'de yaygınlaştırıldı ve zorunlu hale getirildi. Şimdiye kadar tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütüldü.

1 Ton Atık Camın Dönüşümünün Etkisi

  • 1 ton atık camın geri dönüşümü ile havamız yüzde 20, suyumuz ise yüzde 50 oranında daha az kirleniyor.
  • 1 ton atık cam dönüştürüldüğünde yüzde 30 ham madde tasarrufu sağlanıyor.

Cam ve Plastik Atıkların Ekonomik Katkısı

  • Avrupa'da geri dönüşüm oranı yüzde 80.
  • Sadece Sakarya'da 100 ton cam atık toplandı.
  • Sistem sayesinde cam ithalatı sona erecek ve ihracat başlayacak.
  • Plastik atıklar başta otomotiv ve tekstil olmak üzere zaruri bir ham madde.
  • Sistemle yılda 200 binden fazla pet şişe toplanması hedefleniyor.
  • Böylece plastik ithalatının da önüne geçilecek.

Ekonomik ve Çevresel Katkılar

Depozito Yönetim Sistemi'nin Türkiye'de yüzde 100 uygulanması, her yıl 500 milyon eurodan fazla ekonomik katkı, yeni yatırımlar, yeni istihdam adımları ve geleceğe daha temiz bir Türkiye bırakmak anlamına geliyor.

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