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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,81 Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81 düşüşle 9.269,87 puana geriledi. Bankacılık ve holding endekslerinde de kayıplar yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 13:34, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 13:27
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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,81 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,28 puan ve yüzde 0,81 azalışla bu seviyeye indi. Toplam işlem hacmi ise 31,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi ise yüzde 0,62 oranında düşüş gösterdi.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • En çok kazandıran sektör: Finansal kiralama faktoring (yüzde 5,12)
  • En fazla kaybettiren sektör: Tekstil (yüzde 2,42)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.


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