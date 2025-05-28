Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.150 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 150 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 4 bin 135 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 820 lira, Cumhuriyet altını 27 bin 190 lira seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 307 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin yumuşaması ve gelecek döneme dair iyimserlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarına odaklandı. ABD yönetiminin korumacı adımları küresel piyasalarda kırılganlığı artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin varlığını sürdürmesi, altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Piyasa Takvimi ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi , yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

, yurt dışında ise ve Almanya'da takip edilecek. Analistler, perşembe günü yayımlanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtiyor.

ile cuma günü açıklanacak piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar direnç, 3 bin 290 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.



