Türk halk müziğinin usta ismi Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve organ yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat eden usta sanatçının cenaze namazı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılındı.

Cenaze töreninde taziyeleri, sanatçının oğlu Serkan Erenler, kızı Selen Erenler ve torunu Zehra Erenler kabul etti.

- "Kendinden sonraki kuşağın üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu"

Sanatçı Erdal Erzincan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erenler'in Yurttan Sesler Ekolü'nün "efsane ismi" olduğunu belirterek, "Mehmet Erenler'in müzikal zevkinin, becerisinin ve bağlamasının hepimizin üzerinde emeği olduğunu düşünüyorum. Kendinden sonraki kuşağın üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu." dedi.

Erenler'in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ve kendisinden her anlamda istifade ettiğini dile getiren Erzincan, "Çok önemli bir değeri kaybettik ama kendisi sadece bedenen aramızda değil. Bundan sonra onun izi bağlamamızın perdesinde, okuduğumuz türkülerde sonsuza kadar her an yaşayacak." diye konuştu.

- "Mehmet Erenler, tavırların, bağlamanın, yörelerin, derlemelerin efendisiydi"

Sanatçı Çetin Akdeniz, Erenler'in Türk halk müziğinin kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Mehmet Erenler, tavırların, bağlamanın, yörelerin, derlemelerin efendisiydi. Ondan çok şey öğrendik. Ne mutlu bana ki böyle kıymetli bir hocadan esinlendim. Hatta aynı okulda hocalık yaptım. Zaman zaman tecrübelerinden faydalandım. Beyefendi, dünya tatlısı, büyükle büyük, küçükle küçük olmasını bilen çok kıymetli bir insandı. Mekanı cennet olsun."

Sanatçı Ümit Tokcan, Erenler ile beraber usta isimlerle yaklaşık 40 sene aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek, "Hem çok kıymetli bir hocaydı hem de şefimizdi. Çok büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz, Allah rahmet eylesin." dedi.

- "Büyük bir geleneğin çok kadim çınarını bugün Hakk'a uğurluyoruz"

Sanatçı Selahattin Alpay, Mehmet Erenler'in kendisi için manevi bir hoca olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"22 sene beraber çalıştık, çok sazını taşıdım ve bunu hak eden bir insandı. Birçok kişiyle çalıştım fakat Mehmet Erenler'in ayrıcalığı başkaydı. Ben onun elinde ne bir kadeh ne de art düşünceli bir fikir görmedim, sanatçı olarak tartışılmazdı. Sadece İç Anadolu'nun değil, bütün Anadolu'nun repertuvarına hakimdi. Öğretileri çoktu, talebeler yetiştirdi. Mekanı cennet olsun."

Sanatçı Zafer Gündoğdu da Erenler için "bağlamanın efendisi" değerlendirmesinde bulunarak, "O, hem kişiliği hem hizmetleriyle bu kültüre, topluma ve toprağa bağlılığıyla gerçekten büyük bir değerdi. Büyük bir geleneğin çok kadim çınarını bugün Hakk'a uğurluyoruz. Ülkemizin, tüm insanlığın, türkülerimizin, bu toprağa ve bize dair ne varsa her şeyin başı sağ olsun." dedi.

Erenler'in cenazesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy'deki Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

- Mehmet Erenler hakkında

Ankara'da 1946'da dünyaya gelen Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı. 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı.

TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde ders verdi, çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.