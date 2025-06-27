Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 4.224 Lira Seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 224 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 255 liradan tamamlamıştı. Yeni günde ise saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 oranında değer kaybederek 4 bin 224 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 940 lira, cumhuriyet altını ise 27 bin 650 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 1 azalışla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Son Gelişmeler

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile çok büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı verdi.

Piyasa Analizi ve Beklentiler

Orta Doğu'da ateşkes sonrası gerginliğin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlaması, piyasalardaki belirsizliği azaltarak risk iştahını artırdı.

Bu gelişmeler, güvenli liman varlıklarına olan talebi törpüledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 260 dolar seviyesi destek, 3 bin 330 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.



