Ayşe Tokyaz cinayetinde şüpheliye tutuklama talebi
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürmekten', diğer 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten' tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 19:52, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 19:53
Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.