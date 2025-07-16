Ayşe Tokyaz cinayetinde şüpheliye tutuklama talebi

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.