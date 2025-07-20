İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı. Soruşturma kapsamında, çeşitli suçlamalarla ilgili olarak şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve elde edilen deliller doğrultusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmanın Detayları

Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma sürüyor.

'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Operasyonun Gelişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.



