Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın siyasi partileri ziyaret edecek
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2025 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kamuya Büyük Katkı!
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Öğretmen Berhan'ın 'köy havuzu' çocukların yaz neşesi oldu
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Türkiye'de Motosiklet Patlaması: 6 İlde Otomobilleri Solladı
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
Düzenleme Yürürlükte: Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkacak
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
ATM'lerde yeni dönem: 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Uluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
DMO'dan Dev Hamle: Kamu TOGG'a Geçiyor
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Dev Sağlık Taraması: 81 Bin Kişiye Tansiyon, 232 Bin Kişiye Diyabet Teşhisi
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Bakan Şimşek duyurmuştu: 50 yıllık konut kredisi mümkün mü?
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Kanun teklifi Meclis'ten geçti: ÖTV oranları değişti
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Gelecek Partisi'nde çifte istifa
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası başlattı
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
İstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla Zirvede
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
YKS Sonuçları Açıklandı: 4 Şehirden 7 Şampiyon Çıktı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 23:41, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 23:43
Yazdır
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si yakalandı. Soruşturma kapsamında, çeşitli suçlamalarla ilgili olarak şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve elde edilen deliller doğrultusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmanın Detayları

  • Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma sürüyor.
  • Soruşturma kapsamında, "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı.
  • Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Operasyonun Gelişimi

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber