'Mısır şurubu zararlı, ABD bile kabul etti!'

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ABD'den gelen mısır şurubuna ilişkin açıklamaların, Türkiye'de yıllardır yürütülen sağlıklı gıda mücadelesinin doğruluğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların hem insan sağlığını hem de pancar şekerini tehdit ettiğini vurgulayarak, denetim çağrısında bulundu. Özellikle ABD'de Coca-Cola'nın üretim politikasını değiştirerek mısır şurubu yerine doğal şeker kamışı veya pancar şekeri kullanmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Gök, bu gelişmenin Türkiye'de yürütülen mücadelenin haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Şeker-İş'in Yıllardır Sürdürdüğü Mücadele

İsa Gök, Şeker-İş'in 2000'li yıllardan bu yana nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili uyarılarda bulunduğunu, bilimsel raporlar sunduğunu ve kamuoyu oluşturduğunu vurguladı.

"Bu konu Türkiye'de ilk kez sendikacılığın sınırlarını aşarak toplum yararına bir mücadeleye dönüştü. Yalnız da kalsak, halkın sağlığı için durmadan çalıştık."

Sağlık ve Ahlaki Sorumluluk

Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ve mısır şurubunun sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

"Bugün bu ürünlerin etkisini sadece biz değil, gelecekte çocuklarımız ödeyecek. Mesele kollektif bir vicdan ve gelecek kuşaklara karşı borcumuzdur."

Kontrolsüz İthalat ve Denetimsizlik Tehlikesi

En büyük sorunlardan birinin, YYT ve NBŞ kullanımına dair miktarların bilinmemesi ve ithalatın neredeyse sınırsız hale gelmesi olduğunu belirten Gök, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

"Bu ürünlerin gümrük vergileri artırılmıyor, denetim zayıf. Piyasada sağlıksız gıdalar dolaşıyor. Tarım Bakanlığımızın denetim çabasını destekliyoruz ama sayı daha da artmalı, sonuçlar açıklanmalı."

Zarar Tespit Edildi, Artık Adım Atılmalı

Gök, sağlıklı gıdanın sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu vurgulayarak, bu konuda kanunlar eliyle daha sıkı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

"Toplumun sağlığı için pancar şekeri üretimi korunmalı, YYT ithalatı sınırlandırılmalı ve sektör yasal olarak denetlenmelidir."

ABD'den gelen açıklamaların uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğini belirten Gök, Türkiye'nin şeker pancarı gibi stratejik bir değeri kaybetmemesi için şimdi daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

"Geç kalınmış doğrular, bugün hala bir şeyleri düzeltmek için fırsattır. Yeter ki geç kalınmasın."



