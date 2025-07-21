'Mısır şurubu zararlı, ABD bile kabul etti!'

Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi
12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı
12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?
Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?
Sağlık Hizmetlerinde Yeni Kurallar ve İdari Para Cezaları Getirildi
Sağlık Hizmetlerinde Yeni Kurallar ve İdari Para Cezaları Getirildi
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
11 İlde Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 33 Tutuklama
11 İlde Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 33 Tutuklama
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Mısır şurubu zararlı, ABD bile kabul etti!'

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ABD'den gelen itiraf niteliğindeki açıklamaların, Türkiye'de uzun süredir yürüttükleri sağlıklı gıda mücadelesinin haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Gök, mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların halk sağlığına ve pancar şekerine verdiği zarara dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 12:39, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 21:41
Yazdır
'Mısır şurubu zararlı, ABD bile kabul etti!'

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ABD'den gelen mısır şurubuna ilişkin açıklamaların, Türkiye'de yıllardır yürütülen sağlıklı gıda mücadelesinin doğruluğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların hem insan sağlığını hem de pancar şekerini tehdit ettiğini vurgulayarak, denetim çağrısında bulundu. Özellikle ABD'de Coca-Cola'nın üretim politikasını değiştirerek mısır şurubu yerine doğal şeker kamışı veya pancar şekeri kullanmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Gök, bu gelişmenin Türkiye'de yürütülen mücadelenin haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Şeker-İş'in Yıllardır Sürdürdüğü Mücadele

İsa Gök, Şeker-İş'in 2000'li yıllardan bu yana nişasta bazlı şeker (NBŞ) ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili uyarılarda bulunduğunu, bilimsel raporlar sunduğunu ve kamuoyu oluşturduğunu vurguladı.

  • "Bu konu Türkiye'de ilk kez sendikacılığın sınırlarını aşarak toplum yararına bir mücadeleye dönüştü. Yalnız da kalsak, halkın sağlığı için durmadan çalıştık."

Sağlık ve Ahlaki Sorumluluk

Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ve mısır şurubunun sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

  • "Bugün bu ürünlerin etkisini sadece biz değil, gelecekte çocuklarımız ödeyecek. Mesele kollektif bir vicdan ve gelecek kuşaklara karşı borcumuzdur."

Kontrolsüz İthalat ve Denetimsizlik Tehlikesi

En büyük sorunlardan birinin, YYT ve NBŞ kullanımına dair miktarların bilinmemesi ve ithalatın neredeyse sınırsız hale gelmesi olduğunu belirten Gök, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

  • "Bu ürünlerin gümrük vergileri artırılmıyor, denetim zayıf. Piyasada sağlıksız gıdalar dolaşıyor. Tarım Bakanlığımızın denetim çabasını destekliyoruz ama sayı daha da artmalı, sonuçlar açıklanmalı."

Zarar Tespit Edildi, Artık Adım Atılmalı

Gök, sağlıklı gıdanın sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu vurgulayarak, bu konuda kanunlar eliyle daha sıkı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

  • "Toplumun sağlığı için pancar şekeri üretimi korunmalı, YYT ithalatı sınırlandırılmalı ve sektör yasal olarak denetlenmelidir."

ABD'den gelen açıklamaların uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğini belirten Gök, Türkiye'nin şeker pancarı gibi stratejik bir değeri kaybetmemesi için şimdi daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

  • "Geç kalınmış doğrular, bugün hala bir şeyleri düzeltmek için fırsattır. Yeter ki geç kalınmasın."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber