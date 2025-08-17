AK Parti'de Mücahit Birinci disipline sevk edildi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Birinci'nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.
Karar doğrultusunda Mücahit Birinci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edildi. Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu'nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AK Parti Genel Merkezi verecek.