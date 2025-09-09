Basit usul bitiyor! Yeni vergi dönemi 2026'da başlıyor
Cumhurbaşkanlığı kararıyla binlerce esnaf için vergi düzeni değişiyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 30 binin üzerinde mükellefi bulunan ilçelerde esnaf artık basit değil, gerçek usulde vergilendirilecek. Peki 2026'dan itibaren kimler gerçek usulde vergilendirilecek?
Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 08:19, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 08:23
Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
Kimler etkilenecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şu alanlarda faaliyet gösterenler gerçek usulde vergilendirilecek:
- Her türlü emtia imalatı, alım ve satımı
- İnşaat işleri
- Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
- Lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri
- Eğlence ve istirahat yerleri
- Şehir içi yolcu taşımacılığı
- Sadece işyeri açmadan gezici şekilde veya pazarlarda perakende satış yapanlar kapsam dışında tutulacak.
2026'da yürürlüğe giriyor
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Böylece büyükşehirlerdeki
kalabalık ilçelerde basit usulde vergi dönemi sona erecek.