İhracatta çikolata sürprizi!

Türkiye'nin ihracatında çikolata ve ayçiçek yağı öne çıktı. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 34 arttı, Irak'a ise düşüş yaşandı. Ancak tarımda kuraklık ve enflasyon tehlikesi büyüyor. Sektör temsilcileri uyarıyor: Tarımsal üretim öncelik olmalı! Türkiye ekonomisi büyürken, gıda enflasyonu ve iklim değişikliği riskleri gündemde. Rekolte kayıpları ve hammadde tedarikindeki istikrarsızlık, sektörün geleceğini tehdit ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde 7 milyon 784 bin 222 ton ürün ihraç edildi.

Miktar bazında sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalırken, değer bazında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

İhracat sıralamasında 844 milyon 71 bin dolarla çikolata ve kakao bazlı ürünler ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,8'lik artış gerçekleşti. Ayçiçek yağı ise yüzde 17,3 artış ve 708 milyon 589 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı pazar konumundaki Irak'a yapılan ihracat 1 milyar 172 milyon 486 bin dolara gerilerken, düşüş oranı yüzde 14,5 oldu. ABD pazarına yapılan ihracat ise yüzde 34 artarak 570 milyon 918 bin dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettiğini ve istikrarını koruduğunu belirtti.

Gıda enflasyonunun yüksek seyrinin devam ettiğine dikkati çeken Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre tarımın üst üste iki dönem küçülmesi ve genel büyümenin başta inşaat ve sanayi olmak üzere diğer sektörlerden kaynaklanması, tarımın ekonomideki payının artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Geçmiş deneyimlerimiz, tarımsal üretimin yeniden önceliklendirilmesi ve verimlilik artışı sağlayacak politikalara desteğin artırılması konularında ümitlerimizi artırıyor."

İklim değişikliğine bağlı olarak buğday, arpa ve ayçiçeği gibi temel ürünlerde yaşanan rekolte kayıplarının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, yağışların azalması ve kuraklık gibi faktörlerin hammadde tedarikinde istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti.


