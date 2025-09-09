Emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemi sayıldı

Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemi sayıldı

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararıyla, tasarruf finansman şirketleriyle yapılan sıra tespitli sözleşmeler artık tüketici işlemi olarak kabul edilecek. Yerel mahkemenin tüketici sıfatını reddeden kararını "hukuka aykırı" bulan Yargıtay, dosyayı kanun yararına bozdu. Kararda, ticari amaç gütmeyen kişilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 11:13, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 11:15
Yazdır
Emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemi sayıldı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tasarruf finansman şirketleriyle imzalanan sıra tespitli tasarruf planı sözleşmelerinin tüketici işlemi olduğuna karar verdi.

Olayın geçmişi

M.N.Ö, 2021 yılında İstanbul merkezli bir tasarruf finansman şirketine arsa alımı amacıyla başvurdu. Taraflar arasında ödeme planı ve organizasyon ücreti gibi konularda anlaşmaya varıldı. Ancak şirket görevlilerinin hatası nedeniyle taraflar arasında "konut finansmanı sözleşmesi" imzalandı.

M.N.Ö, hatayı fark ederek organizasyon ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, kısmen de olsa ücret iadesine karar verdi. Şirket ise bu kararı iptal ettirmek için mahkemeye başvurdu.

Yerel mahkeme tüketici saymadı

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, M.N.Ö'nün tüketici sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti.

Dosya Yargıtay'a taşındı

Adalet Bakanlığı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

Yargıtay'ın gerekçesi

Kararda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişilerin tüketici olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Daire, şu tespiti yaptı:

"Davalının mesleki ve ticari amaçla hareket etmediği, bu bağlamda davalının tüketici olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır."

Buna göre Yargıtay, yerel mahkemenin tüketici sıfatını reddederek hakem heyetinin kararını iptal etmesini hukuka aykırı buldu ve kararı bozdu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber