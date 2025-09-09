Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Altında yeni rekor

Altın fiyatları rekor kırdı! Fed'in faiz indirimi beklentisiyle ons altın 3.650 doları geçti. Gram altın da tarihi seviyelerde işlem görüyor.

Altın, ons başına 3 bin 650 dolar civarında yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve bu yükseliş, Federal Rezerv'in yıl sonuna kadar faiz indirimi yapacağı yönündeki artan beklentilerin desteğiyle gerçekleşti.

Geçtiğimiz Cuma günü beklenmedik şekilde zayıf gelen ABD istihdam raporu, piyasaların bu yıl üç faiz indirimi fiyatlamasına yol açtı.

Bunlardan biri de gelecek hafta Fed toplantısında yapılacak 25 baz puanlık bir indirimdi. Yatırımcılar şimdi, bu hafta sonu açıklanacak olan ve Fed'in sonraki adımları hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ABD ÜFE ve TÜFE verilerini bekliyor.

Faiz beklentilerinin yanı sıra, değerli metale yönelik güvenli liman talebi, ABD tarifelerine bağlı belirsizlik ve jeopolitik risklerle de destekleniyor. Altın, bu yıl şimdiye kadar ABD dolarındaki zayıflık, güçlü merkez bankası alımları, ılımlı para politikaları ve artan küresel belirsizlik nedeniyle yüzde 39 değer kazandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3634 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3628 dolar, en yüksek de 3654 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3653 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4817 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4815 lira, en yüksek de 4849 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4849 liradan alıcı buluyor.


