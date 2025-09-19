MEB, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11.09.2025 tarih ve 140379263 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 09/09/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda süreç odaklı ölçme değerlendirme ön plana alınmıştır.

Yapılan mevzuat çalışmaları ile birlikte;

-Ülke ve okul geneli ortak yazılı sınavlar yapılması,

-Yazılı sınavlarda açık uçlu soruların kullanılması,

-Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde dört temel dil becerisinin ölçülmesi,

-İlkokullarda yazılı sınav saati uygulamasının kaldırılarak süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla durum değerlendirmesinin benimsenmesi,

-Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel gelişiminin sürekli takip edilmesi uygulamalarına başlanmıştır.

2025-2026 eğitim öğretim yılında da ölçme ve değerlendirme uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuz hükümleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak yapılmaya devam edecektir. Ayrıca yapılacak çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme esaslarına ilişkin hususlarına uygun olması gerekmektedir.

1) Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuz hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2) İlkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini takip etmek amacıyla dersin içeriğine uygun geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme etkinlikleri kullanılacaktır.

3) İlkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye imkan vermek için kullanılan değerlendirme etkinlikleri öğrenci gelişim dosyasında tutulacaktır. Öğrencilerin bu etkinliklere verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları hazırlanacak, elde edilen veriler öğrenci gelişim raporlarında kullanılacak ve öğrenci gelişimi takip edilecektir.

4) İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik değerlendirme etkinlikleri kullanılacaktır. Özellikle öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak, elde edilen veriler öğrenci gelişim raporlarında kullanılacak ve öğrenci gelişiminin takibi özel olarak yapılacaktır.

5) Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü doğrultusunda öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Öğrencinin gelişimi her öğrenme alanı/ünite/tema sonrasında izlenecek ve öğrenci/veliye geri bildirim verilecektir.

6) Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacaktır.

7) Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde okullarda eğitim ve öğretime devam edilecektir.

8) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabilecektir.

9) Okullarda yapılacak tüm sınavların soruları, il sınıf/alan zümresi tarafından belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacaktır. Sınav soruları, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından konu soru dağılım tablosu çerçevesinde hazırlanacaktır.

10) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacaktır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

11) Ülke ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacaktır. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

12) Okullarda uygulamalı sınavlar hariç tüm sınavlar (seçmeli dersler dahil), cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanan derslerde öğrenme çıktılarını, diğer derslerde ise kazanımları ölçen sorulardan oluşacaktır.

13) Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin (seçmeli yabancı dil dersleri dahil) sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecektir. Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecektir. Konuşma sınavları, belirli bir tarih aralığı olmaksızın sürece yayılarak yapılacaktır.

14) Uygulamalı derslerin (beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri vb.) sınavları; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanan derslerde ve tüm şubelerde aynı öğrenme çıktılarını, diğer derslerde ise tüm şubelerde aynı kazanımları ölçecek şekilde yapılacaktır.

15) Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekmektedir. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında, öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınmalıdır.

16) Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzunun "GERİ BİLDİRİM VE ANALİZ" başlığı çerçevesinde her sınav sonrasında ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacaktır. Analiz sonuçlarına göre hem bireysel olarak öğrenciye geri bildirim verilmeli hem de varsa eksik ya da yanlış öğrenmeler için telafi eğitimi yapılmalıdır. Söz konusu analizler, ders öğretmeninin öğrenci ve sınıf hakkında yeteri kadar bilgi edinmesi ve bunu kendisinin kullanması için raporlanmalıdır. Buna yönelik ayrıca okul idaresine bir rapor verilmesi gibi evrak yükü oluşturulmasından kaçınılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında sınavlar aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir.

1. dönem 1. sınavlar: 27 Ekim-07 Kasım 2025

1. dönem 2. sınavlar: 22 Aralık 2025-09 Ocak 2026

2. dönem 1. sınavlar: 30 Mart-10 Nisan 2026

2. dönem 2. sınavlar: 01-12 Haziran 2026

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR