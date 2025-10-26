Babaanneden tek torununa takı sürprizi: Ev, araba, arsa

Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Babaanneden tek torununa takı sürprizi: Ev, araba, arsa

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaevine giren genç çifte damadın babaannesi tarafından bir ev, son model bir araç ve tarla takı olarak hediye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 23:32, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 23:32
Yazdır
Babaanneden tek torununa takı sürprizi: Ev, araba, arsa

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı. Davetlilerin huzurunda 'Evet' diyerek nikahları kıyılan genç çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı. Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslan'dan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı.

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber