Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Her birinize desteğiniz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Hepimiz bu hareketin serden geçtileriyiz. Biz bu millete sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Mazisi ortak, hedefi ortak bir ailenin fertleriyiz."

"AK Parti ailesi daha da büyüyor"

"Geçtiğimiz hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre AK Parti, 11 milyon 543 bin üyeyle 2025 yılında da Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olma unvanını korudu. Ana muhalefet partisinin önünde bu yıl da açık ara fark bulunuyor; aradaki üye farkı 9,6 milyonun üzerinde.

Bugün aramıza katılan yeni isimlerle birlikte AK Parti ailesi daha da büyüyor. Birazdan rozetlerini takacağımız milletvekillerine "hoş geldiniz" diyorum. Bizim kapımız, ülkesine ve milletine hizmet etme niyeti taşıyan herkese sonuna kadar açıktır. Yolumuza, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla devam edeceğiz."

"Biz polemikle değil, icraatla yol almayı sürdüreceğiz"

"Ana muhalefetin başındaki isim ve yönetimindeki belediyelerdeki ilgisizlik bizim gündemimizde değil. Biz polemikle değil, icraatla yol almayı sürdüreceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin damga vurduğu yoğun bir yılı geride bırakırken, 2025'te de milletimizin bize emanet ettiği sorumluluğa en güçlü şekilde sahip çıktık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık"

Ana muhalefetin başındaki isim ve yönetimindeki belediyelerdeki atalet bizim gündemimizde değil. Biz tartışmalarla vakit kaybetmeden işimize odaklanmaya devam edeceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin damga vurduğu, krizlerin ve çatışmaların eksik olmadığı yoğun bir yılı daha geride bıraktık. 2025 boyunca milletimizin bize emanet ettiği sorumluluğa en güçlü şekilde sahip çıktık.

"Her adımımızda milletimizin geleceğini merkeze aldık"

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, ABD ve Avrupa ile yürütülen ilişkilerden Türk dünyasıyla kurulan bağlara kadar hem içerde hem dışarda son derece başarılı bir duruş sergiledik. Her adımımızda milletimizin geleceğini merkeze aldık. Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen milletimizin başını öne eğdirmedik.

2025 yılında en önemli önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması oldu. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmadık. Teslim edilen konutların tüm hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yılda da aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"2026 yılı bir reform yılı olacak"

"Büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 yılı bir reform yılı olacak. İnsanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız."

Yeni bir küresel paylaşım mücadelesi kapıda

"Enerji kaynakları üzerinden yeni bir küresel paylaşım mücadelesinin kapıda olduğu açıkça görülüyor. Batı, yıllardır dayandığı argümanları birer birer yitirirken, masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde güvenli limana taşıyacak irade ve kadro Cumhur İttifakı'dır.

Emperyalist hesapları boşa çıkaracak siyasi kararlılık ve devlet aklı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tecrübeli kadrolarında mevcuttur. Milletimizin geleceğini, şahsi çıkarlarına feda eden anlayışa bir daha fırsat vermemek için çalışıyoruz."

"En net cevabı sandıkta vereceğiz"

"Belediye bütçelerini yönetemez hale getirip, milletin parasını heba eden; buna rağmen tropikal adalarda sefa sürenlerin yeniden bu ülkenin kaderine musallat olmasına izin vermeyeceğiz. Sosyal medya paylaşımları ve fotoğraflar üzerinden bize mesaj verdiğini zanneden şuursuzlara en net cevabı sandıkta vereceğiz.

Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup, bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız.

Bu mücadeleyi, milletimizin iradesini ve Türkiye'nin bağımsız geleceğini korumak için veriyoruz."