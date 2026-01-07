Yalova SGK'da Dehşet: Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü

Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yalova SGK'da Dehşet: Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde görevli Avukat Z.P., bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 14:16, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 14:18
Yazdır
Yalova SGK'da Dehşet: Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde 7 Ocak Çarşamba günü dehşet verici bir olay yaşandı. Kurum avukatı Z.P., edinilen bilgilere göre müteahhit olduğu öğrenilen H.H. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna üç kurşun isabet eden Z.P. ağır yaralanırken, tedavisi için Yalova Özel Atakent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan H.H., olayın ardından bölgeye intikal eden emniyet güçleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber