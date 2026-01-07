Yalova SGK'da Dehşet: Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde 7 Ocak Çarşamba günü dehşet verici bir olay yaşandı. Kurum avukatı Z.P., edinilen bilgilere göre müteahhit olduğu öğrenilen H.H. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna üç kurşun isabet eden Z.P. ağır yaralanırken, tedavisi için Yalova Özel Atakent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan H.H., olayın ardından bölgeye intikal eden emniyet güçleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.