Yargı, norm kadro yazılımının yanlış çalıştırıldığına karar verdi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirleyerek aynı maddenin 1. fıkrasını hiç uygulamadığını bu durumun bir çok öğretmenin haksız yere norm kadro fazlası olmasına yol açtığını dolayısıyla norm kadro yazılımın yanlış çalıştırıldığını ispatlamamızı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bila tarih tarih ve 123906829 sayılı yazılarıyla, "Normun Yönetmelik'in 18'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlendiğini norm kadronun belirlenmesinde herhangi bir hata bulunmadığı" şeklinde cevap vererek doğruladığına dair resmi yazısını "MEB, norm kadro yazılımını yanlış çalıştırdığını resmi yazısında itiraf etti" başlıklı yazımızda yer vermiştik.

Bu dosyamızda ise GAZİANTEP 5. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2024/1506 KARAR NO: 2025/1687 kararına göre norm kadro yazılımının nasıl yanlış çalıştırıldığına karar verildiğini ele alacağız.

NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM VE ÖĞRETMEN NORMU

18 Kasım 2016 tarihinde "Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?" başlıklı araştırmamız ile 27 Mart 2018 tarihindeki; "Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyor" başlıklı araştırmamızda Norm Kadro Modülündeki yazılımın yönetmeliğe rağmen yanlış çalıştığını delilleriyle ispatlamıştık.

Norm Kadro Modülündeki yazılımın; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerinde yer alan normları vermediğini, sisteme girilen ders yüklerini 21'şer saatlik paketler haline getirip her 21 saate 1 öğretmen normu verdiğini, Eğitim Bölgesinde de 21 saatten az ders yüklerini toplayıp her 21 saate 1 öğretmen olacak şeklinde bölge normu verdiğini resmi belgelerle ispatlamıştık.

Bu durum Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri içinde aynen geçerlidir.

Örneklendirecek olursak; yönetmelik 31-42 saate kadar herhangi bir alanda ders yükü olan okullara 2 öğretmen normu veriyor iken Norm Kadro Modülündeki yazılım bu ikinci normu 21'şer saatlik paketler halinde norm vermeye ayarlandığından vermemektedir.

Eğer bu ikinci normu alan okul var ise bölge normundan almaktadır. Bu durumun ispatında kullandığımız resmi, belgeler yukarıda linkini verdiğim araştırma haberlerinde mevcuttur.

Ardından 14 Kasım 2024 tarihinde bir eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler alanını inceleyerek Norm kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını "Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde yanlış çalışıyor" diyerek bir eğitim bölgesinde ispatlamış ve Milli Eğitim Bakanlığında Aralık 2026 tarihinde toplantıya çağrıldığımı ve toplantıda yaşanılanları kısmen anlatmıştım.

Akabinde 02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" diyerek "norm kadro belirleme sistemine bilerek yada bilmeyerek nasıl müdahale edildiğini, resmi belgelerle Norm Kadro yazılımının bilerek yanlış çalıştırıldığını" açıklamıştım.

Aradan 9 yıl geçmiş olmasına rağmen yazılımda düzeltilen bir husus maalesef bulunmamaktadır.

PEKİ, NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM NEYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" araştırma yazımda norm kadro yazılımının hangi maddeye göre çalıştırıldığını aşağıdaki şekilde izah etmiştim.

Şöyle ki;

Bölge normu, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

İşte o fıkra;

"(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Ama bu 2. fıkranın sadece son cümlesinde ki; "Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümleri bölge normunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Fakat aynı 2. fıkranın ilk cümlesinde ki; ". alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır." hükümlerinde "eğitim kurumlarının 1. fıkradaki belirlemeden artan aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" demesi gerekirken "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" diyerek "Her bir eğitim bölgesindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak her 21 saate bir, okullara 1 norm verilir" şeklinde yazılım hatalı kodlandığından Yönetmeliğe aykırı olarak yanlış çalışıyor.

02 Aralık 2024 tarihinde "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" araştırma yazımda norm kadro yazılımının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre çalıştırıldığını bununda bir çok öğretmenin haksız yere norm kadro fazlası olmasına yol açtığını açıklamıştım.

Çünkü, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin; "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümleri gereğince belirtilen ders yükleri aralığındaki ders yüklerine norm verilmesi gerekmektedir.

Ama Nor Kadro Yazılımı, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre çalıştırılmaktadır.

O zaman sorgulayan akıllara şu soru geliyor.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Dolayısıyla Norm Kadro Modülündeki yazılımın "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre her 21 saate bir, okullara 1 norm verilecek şekilde kodlandığı açıkça ortaya çıkıyor.

""Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler eğitim bölgesi dışında yer alan bağımsız okullara uygulanır." dediğinizi duyar gibiyim çünkü bu fıkra yazılımda sadece bağımsız okullara uygulanmak bölge içinde yer lan okullara hiç uygulanmamaktadır. Madde metninde hiçbir şekilde "Eğitim bölgesinde yer almayan bağımsız okullara uygulanır" hükmü yer almamaktadır.

MEB; NORMLAR YÖNETMELİK'İN 18'İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Daha önce Norm Kadro Yazılımının yanlış çalıştırıldığına dair Türk Eğitim Sen tarafından yapılan başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.11.2018 tarih ve 22160178 sayılı yazılarıyla Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi kapsamında yapıldığına dair genel bir cevap vermiştir.

Bu defa bizzat dilekçesini aşağıdaki şekilde kendim hazırladığım ve Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro içerisinde yer alması gereken bir öğretmenin dilekçesine;

Dilekçenin Word halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bila tarih tarih ve 123906829 sayılı yazılarıyla "Yönetmelik'in 18'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlendiğini norm kadronun belirlenmesinde herhangi bir hata bulunmadığı şeklinde cevap vermiştir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası hangi durumlarda yazılımda çalışıyor?

El cevap; hiç bir zaman.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Bakanlıkta bu sorunun cevabını bildiği ve bu durumların farkında olduğu için öğretmenimize,diyor.

Tavsiyem yönetmelik değişikliği ile Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasını kaldırın ve her 21 saate bir norm verin.

Ya yönetmeliğe uygun yazılım çalıştırın yada yazılıma uygun bir yönetmelik yayımlayın.

İşte tamda bizim yıllardır "norm kadro yazılımı yanlış çalıştırılıyor" şeklindeki tespitlerimiz ve "Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı?" Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?" uyarılarımız üzerine Gaziantep ilimizde norm kadro fazlası olarak resen atanan bir öğretmen tarafından açılan davada GAZİANTEP 5. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2024/1506 KARAR NO: 2025/1687 kararında norm kadro yazılımının yanlış çalıştırıldığına karar verildi.

"18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 18. maddesinde; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." düzenlemesi yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 28.08.2024 tarih ve 112840287 sayılı yazısı ile ilimize bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli olup, bulunduğu eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda olan kadrolu öğretmenlerin, ilçe içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılacağı, norm kadro fazlası öğretmen olup herhangi bir tercihte bulunmayanlar ile ilgili resen atama yapılacağının bildirilmesi akabinde ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak görev yapan davacının norm fazlası olarak belirlenmesi üzerine tercih yapmayarak atamasının resen ... Anadolu Lisesine yapılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, il içi atamalarda okullardaki hizmet ihtiyacının giderilmemesi halinde norm fazlası olan öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılacağı, norm kadronun ne şekilde belirleneceği ise yönetmelikle açıkça düzenleme altına alınmıştır.

Bakılan davada; her ne kadar ilgili mevzuat uyarınca norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlendiği ve bunlardan tercihlerinin alındığı, alınan tercih listesi de dikkate alınarak atamaların yapıldığı, tercih yapmayanlar yönünden ise re'sen atamaların gerçekleştiği, somut olayda davacının hizmet puanı en düşük olması sebebiyle ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya/kimya teknolojileri branşında norm fazlası olarak olarak belirlenip bu kapsamda da atamasının gerçekleştirildiği görülmekte ise de ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin 01.11.2023 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Norm Kadro Tespit Çizelgesi incelendiğinde kimya/kimya teknolojisi ders saatinin 32, norm durumunun 1 olarak belirlendiğinin yine 01.01.2025 tarihli sorgulama tarihli norm durumu çizelgesinde de kimya/ kimya teknolojisi ders saatinin 36, norm durumun 1 olarak belirlendiğinin görüldüğü, davacının atamasının yapıldığı ... Anadolu Lisesinden ihtiyaç nedeniyle 13.09.2024 tarihli işlem ile tekrar geçici olarak eski okulu olan ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevlendirildiği, akabinde 11.08.2025 tarihli kararname ile de tekrar atamasının ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapıldığı görülmektedir.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde; Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü 31-42 saat olması durumunda norm durumunun 2 olarak belirlendiği, davacının görev yaptığı ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin 01.11.2023 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Norm Kadro Tespit Çizelgesinde ise kimya/ kimya teknolojisi ders saatinin 32, norm durumunun 1, yine 01.01.2025 tarihli sorgulama tarihli norm durumu çizelgesinde de kimya/ kimya teknolojisi ders saatinin 36, norm durumun 1 olarak belirlendiğinin görüldüğü, bu nedenle 31-42 saat aralığında ders saati olan anılan okulun kimya/kimya teknolojileri dersi için 2 norm belirlenmesi gerekirken norm durumunun 1 olarak belirlenmesinin hatalı olduğu dikkate alındığında, davacının norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işlem ile norm kadro fazlası olduğundan bahisle atamasının re'sen ... Anadolu Lisesine yapılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 09/09/2024 tarih ve E-113632699 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR