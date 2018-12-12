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CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak masası dağıldı
CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri fiilen son buldu.
Edinilen bilgiye göre ittifak görüşmelerinde bazı illerde kriz çıktı. Ankara'da Mansur Yavaş ismine CHP yönetimi parti tabanından gelen eleştirilere rağmen "evet" derken, İYİ Parti'nin görüşmelere Yavaş ile anlaşmadan geldiği iddia edildi.
CHP yönetimi, İYİ Parti'ye Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Trabzon, Ordu'yu vermeyi kabul ederken, İYİ Parti'nin Balıkesir dahil bazı illerde adayını geri çekmeyi kabul etmediğini ifade etti.
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