Birbirleriyle yardımlaşan öğretmenler internette buluşuyor

Avrupa milli eğitim bakanlıkları tarafından yönetilen Avrupa Okul Ağı (European Sehoolnet - EUN) Konsorsiyumu, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen çok sayıda eğitim projelerinin yürütmesinden sorumlu çatı kuruluştur.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Avrupa Okul Ağı'nın yönetim komitesinde diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte yer almaktadır. Avrupa Okul Ağı web sitesine http://www.eun.org/ adresinden ulaşılabilmektedir. Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan tüm öğretmenlerimiz Avrupa Okul Ağı tarafından gerçekleştirilen projelere ulaşmak İçin web sitesine üye olabilir.

Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülen Avrupa Okul Ağı Akademisi; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda görev yapan öğretmenler için ücretsiz Massive Online Open Courses (MOOC) - Kitlesel Çevrimiçi Açıköğretim Kurslarının http://www.europeanschoolnetacademy.eu/ adresinden yayınlandığı bir web portalıdır.

Avrupa Okul Ağı Akademisi portalmda öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik sınıfta bilgi ve iletişim teknolojilerinin pedagojik kullanımı ile ilgili bilgilerini ve materyallerini Avrupa genelinde akranlarıyla paylaşabilmeleri ve birbirleriyle yardımlaşma ortamlarının oluşturulması için kişisel öğrenme ağlarını oluşturabilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan "The Networked Teacher - Teaching in the 21st Century - Birbirleriyle Yardımlaşan Öğretmenler - 21. Yüzyılda Öğretim" Çevrimiçi Kitlesel Açıköğretim Kursu https://www.europeanschoolnetacademy.eii/web/the-networked-teacher web adresinden yayınlanacaktır. "The Networked Teacher - Teaching in the 2İst Century" kursu çevrimiçi ortamda 25 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve yaklaşık 5-6 hafta sürecektir.

