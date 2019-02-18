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Rektör Savaş lise öğrencilerine matematiği anlattı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oluşturulan akademik danışma kurulu etkinliği çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya geldi.
 18 Şubat 2019 20:42
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Rektör Savaş lise öğrencilerine matematiği anlattı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile oluşturulan akademik danışma kurulu etkinliği çerçevesinde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere, İslam bilimi ve matematiğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren, kendi hayatından anekdotlar aktaran Rektör Savaş, tavsiyelerde bulundu. Köyünden ve çocukluk döneminden bahseden Rektör Savaş, "Uşak'ın Ulucak köyünde doğdum. Zor şartlarda okula gittim. Lisede okurken hep matematik öğretmeni olmak istediğimi söylerdim. Üniversite öğrencisi iken üniversitede matematik hocası olmayı kendime yeni hedef olarak seçtim. Hem okudum hem de çalıştım. Sizler de bir hedef belirlemeli ve bu hedef doğrultusunda yılmadan, usanmadan çalışmalısınız. Sizler gelecekte bu ülkenin söz sahibi insanları olabilirsiniz. Kitap okuyun, ufkunuzu geniş tutun, milli ve ahlaki değerlerimize sahip birer insan olarak kendinizi sürekli geliştirin" dedi.

Matematiğin hayatın her katmanında, doğanın her yerinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Savaş, "Bilgisayar matematiktir. Eğer matematik olmasaydı bilgisayar olmazdı. Buna benzer birçok alanda matematik etkindir. Matematiğin temelinde, matematiğe damga vuran Türk-İslam dünyası matematikçileri vardır. Harezmi, Ömer Hayyam, Matrakçı Nasuh ve Uluğ Bey gibi ilim insanları Batı ilminin kaynağı olmuştur. Matematikten korkmayın, sevin. Merak eder araştırırsanız göreceksiniz, Allah her şeyi matematiksel bir oranla meydana getirmiştir. Biz ona 'Altın Oran' diyoruz. Muazzam bir matematik sistem" diye konuştu.

Seminerin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Savaş, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bilimsel ve sosyal işbirliği içinde olduklarını, akademisyenlerin alanlarıyla ilgili, lisedeki öğrencilere seminer vereceğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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