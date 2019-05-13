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'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy:- "Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor"
 13 Mayıs 2019 23:17
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'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği, Türk Hava Yolları ana partnerliği, IMWF ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen IMWF2019'da, Hindistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere çok sayıda ülkeden uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren karar vericiler, Antalya'da bir araya geldi.

MWF2019 Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin, Türkiye pazarının dünyaya tanıtılması açısından önemine işaret ederek, 2018'deki forumdan sonra önemli talep artışı olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından hem alıcı hem de satıcıların Türkiye'ye geldiğini ifade eden Ersoy, Türkiye'nin, bu pazarda çok güçlü ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Ersoy, etkinlik çerçevesinde geri dönüşlerin oldukça iyi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"MICE dediğimiz, toplantı, kongre, seminer, grup organizasyonları, etkinlik sektörünün dünyadaki ciro büyüklüğü 600 milyar doların üstünde, düğünlerin de 300 küsur milyar dolarlık bir büyüklüğü var. Toplamda 1 trilyon dolarlık bir pastayı oluşturuyor. Ülkemiz tatil turistini çok başarılı çekiyor. Yabancı kongreleri getirmek adına, Türkiye'nin başına gelenlerden dolayı son 3-4 senede zorlandık, yavaş yavaş bir geri dönüş iklimi başladı.

2019 sonbaharı itibarıyla Antalya'da, İstanbul'da yabancı kongreleri tekrar ağırlayabileceğiz. İngiltere'den başlayan önemli bir hava trafiği hareketi var. Bu hareket toplantı, seminer, kongre tarafını da olumlu besleyecek. Sahip olduğumuz güzellikler, fiyat-kalite dengesi, hizmet kalitemizin çok üst seviyede olması, bizi uluslararası rekabette çok avantajlı duruma getiriyor, yeter ki doğru anlatabilelim."

- "Türkiye'de Hint düğünleri katma değeri yüksek bir segment"

Necip Fuat Ersoy, düğün turizminde dünyada kaynak pazarın Hindistan olduğunu belirterek, en büyük bütçeleri onların harcadığını ve nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğunu aktardı.

Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor. Şu an Hindistan pazarından aldığımız pazar payımız çok küçük ama her geçen gün büyüyor. Geçen sene IMWF'den sonra kendi şirketimize aldığımız talepler, bir önceki yıla göre 8 kat arttı. Bu çok sevindirici... Bu sene daha mayıs ayı bitmeden 5 büyük düğün ağırladık. Zaten ölü mevsimde geliyorlar, zaten ihtiyacımız vardı, katma değeri yüksek geliyorlar. Çiçeği, kumaşı, eğlencesi, ses-ışık, otel, yemek, hava yolu... Hepsi Türkiye'den alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Hint düğünleri çok katma değeri yüksek bir segment."

IMWF2019'da çok yüksek talep aldıklarını aktaran Ersoy, çok elit bir kitlenin Antalya'da buluştuğunu, yaklaşık 25 ülkeden 250 kişinin geldiğini bildirdi.

Ersoy, bu sene Türkiye'ye gelen düğün ve etkinlik turizmi taleplerinin çok canlı gittiğini belirterek, "Yılı, geçen senenin 2 ya da 3 katı üstünde tamamlarız. Geçen senenin üstüne çıkarız. Bu seneyi Hindistan tarafında 20 tane düğünle kapatmak istiyoruz. Rusya-Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarımız var. Oradaki gruplarımızı geceleme üzerinden ölçersek geçen senenin en az 1,5 katı geceleme üreteceğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğün pazarında, gelen talep konusunda Hindistan ile baş edebilecek bir pazarın henüz bulunmadığını ifade eden Ersoy, toplantı-seminer pazarında ise İngiltere pazarının Türkiye'deki etkinliklerinin 2019 sonbahar-kış itibarıyla hızlanacağını, seneye de çok daha fazla olacağını söyledi.

Ersoy, "Dünyada kabul gören normlar üzerinden bakıldığında, Hint düğününde 500 bin dolar ile 100 milyon dolar arasında değişen bütçeleri harcayabiliyorlar. Bugüne kadar harcanmış en büyük para 100 milyon dolar... Türkiye'de yapılan en büyük düğün 10 milyon dolar seviyelerindeydi." dedi.
Anadolu Ajansı
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