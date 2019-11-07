675/6. Madde KHK mağduru 12. dönem astsubay kursiyerlerinden mesaj var

12. DÖNEM (2016) MEZUNU KURSİYER ASTSUBAYLARDAN BAKAN SOYLU' YA MESAJ VAR: " BİZ HAZIRIZ SAYIN BAKANIM! "

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ülkemizin yoğun gündeminde gerek sosyal medyada, gerek TV programlarında sürekli yer bulan 2016, 12. Dönem mezunu ASTTASAK devresi (Mezun Kursiyer Astsubaylar), 10.10.2019 tarihinde CNNTURK' te Gazeteci Nedim ŞENER tarafından dile getirilmişti. Nedim ŞENER' in o geceki konuğu olan İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU, ataması henüz yapılmayan ve sayıları 960 (dokuz yüz altmış) civarı olan 12. Dönem Mezunu Kursiyer Astsubaylar için, devre hakkında bilgi sahibi olduğunu, biraz daha sabırla beklemelerinin gerektiğini ifade etmiş, haklarında tekrar güvenlik soruşturması yapılarak mezun kursiyer astsubayların tekrar mesleğe döneceğinin sinyalini vermişti.

Emsal karar davalarını Türk Ceza Hukuku Profesörü Ersan ŞEN' in yürüttüğü 12. Dönem Mezunu ASTTASAK' lar, birçok gazeteci ve milletvekili tarafından gerek Meclis' te gerekse TV programlarında ve sosyal medyada defalarca gündeme getirilmişti. Özellikle Prof. Dr. Ersan ŞEN katıldığı TV programlarında 15 Temmuz sürecinde gerçek anlamda mağdur olan devreyi dile getirmekte ve mezun devrenin hukuksal açıdan kesinlikle haklı ve mağdur olduklarını ifade etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Denizli Mv. Yasin ÖZTÜRK, beraberinde 20 milletvekili ile mağdur dönemin haklarının iadesi için Meclis' e imzalı önerge sunmuştu. 12. Dönem ASTTASAK mezunlarının sürekli takipçisi olan diğer bir isimse daha önceleri Meclis' e önerge sunan İzmir Mv. Mehmet Ali ÇELEBİ .

Hiçbir şekilde FETO terör örgütü ve türevlerinin mensubu olmadığını sürekli ifade eden 12. Dönem ASTTASAK devresi, 15 Temmuz sürecinden sonra defalarca şahsi güvenlik soruşturmasından geçtiklerini, temiz çıktıklarını ve gerekirse tekrar tekrar güvenlik soruşturmasına tek tek girmek istediklerini TV' de ve sosyal ağda dile getirdiler.

Mağduriyetlerinin bir an önce giderilip Barış Pınarı Harekatı' nda yer almak isteyen 12. Dönem (2016) ASTTASAK Mezunu Kursiyer Astsubaylar, son olarak CİMER platformuna yazdıkları kişisel resmi dilekçelerde Barış Pınarı Harekatı' na katılmak istediklerini, mesleklerine kendi rütbe ve kıdemleriyle dönüp şanlı Türk ordusuna sabırsızlıkla tekrar katılmayı, devlet büyüklerine arz ettiklerini ifade ettiler.

İşte 10.10.2019 tarihinde Gazeteci Nedim ŞENER ile İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU arasında CNNTURK ekranlarında geçen o diyaloğun görüntüleri:

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN TERFİ EDEN 60 KADAR MEZUN KURSİYERLERİN MAĞDURİYETİ...

Aynı dönem içinde 960 kursiyer içinde uzman çavuş rütbesi ile kursa katılıp terfi edilmeye hak kazanan uzman çavuş kaynaklı kursiyer astsubaylar (sayıları 60 civarı) ise astsubaylığa terfi edilmedi ve kıtalarına tekrar uzman çavuş olarak gönderildi. Astsubay rütbesine terfi edilmeyen uzman çavuş kaynaklı kursiyerler şu an en zorlu yerlerde, Suriye, Doğu ve Güneydoğu' da uzman çavuş olarak görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Bu durumda onları, 900 kişi olan diğer kursiyer devreleri gibi mağdur kılmaktadır.

ASKERLİK MUAFİYETİ MAĞDURİYETİ YAŞAYAN MEZUN KURSİYER ASTSUBAYLAR VAR...

Üç buçuk yıllık mağduriyetleri süresince yaşadıkları bir diğer sorun ise kurslarının vatani hizmete sayılmaları oldu. 26 Haziran 2019' da yeni askerlik kanunu çıkana kadar askerlik şubelerinden muafiyet alan mezun kursiyerler askerlikten muaf sayıldı. Ancak tecili devam ettiği için o tarihe kadar muafiyet alamayan mezun kursiyerler şu an ayrı bir mağduriyet yaşamaktadır. Askere Alma Kanunu' nun (7179) 48. Maddesi gereğince gün olarak bire bir sayılan askerlik hizmetleri yeni kanunla birlikte üçe bir sayılmaktadır. Bu tarihten sonra askerliğini muaf yaptırmak isteyen mezun kursiyerlere "er" sıfatıyla 100 gün askerlik hizmeti çıkmaktadır. Bu durumda mağdur olan mezun kursiyer astsubaylar ise hukuksal açıdan eski kanuna göre askerlik hizmetlerinin, muaf olan devrelerinin gibi işleme tabi tutulması, önceki kanuna göre işlem görmeleri, askerlikler hizmetlerinin bire bir sayılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istemektedir.