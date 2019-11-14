İmamoğlu'nu destekleyen gruptan su zammı protestosu
|14 Kasım 2019 14:07
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesine göre 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak olan yüzde 20'lik zam protesto edildi.
İBB önünde toplanan Halkevleri mensupları, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye karşı CHP'yi desteklediklerini hatırlatarak, halkın çıkarlarını savunmak için protesto eylemi düzenlediklerini söyledi.
Grup adına açıklama yapan Beşiktaş Halkevi Şube Başkanı Murat Yıldırımş yerel yönetimlerin görevinin ekonomik kriz karşısında halkı korumak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Su haktır, her bir yurttaşın asgari su ihtiyacı bedelsiz olmalıdır. İstanbul'da
her haneye 18 metreküp su bedelsiz verilmelidir. Su kullanım bedelini patronlar,
şirket sahipleri ödemelidir. İstanbul'da su, Belediye Başkanının ifade ettiği
gibi ucuz değildir. İBB Hamidiye Su satış rakamlarıyla övünmeden önce her hanede
musluktan temiz içilebilir suyun akmasını sağlamalıdır. Biliyoruz ki bu mümkün.
İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın.
Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız."
Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem, açıklamanın ardından sona erdi.
İBB'den işten çıkarılan işçiler de eylemde
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, '23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda haklarında verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, Meclis Toplantısı öncesi basın açıklaması yaparak, işlerine dönmek istediklerini söyledi.
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