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Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı

ASKİ'den sonra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün TC Kimlik numaralarını yayınladığı ortaya çıktı
 04 Aralık 2019 16:21
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Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı

Bugün memurlar.net'te yayımlanan haberde ASKİ Genel Müdürlüğünün, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıklarken, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak, TC Kimlik numaralarını da yayınladığına dikkat çekilmişti.

Aynı uygulamanın Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de yapıldığı ortaya çıktı. Ankara MEM, Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin 1. Aşama Muhtemel (Onaylanmamış) Yer Değiştirme Listesini yayımlarken, öğretmenlerin TC kimlik numaralarını yayınladı.

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