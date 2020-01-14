MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
|14 Ocak 2020 16:39
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MEB, Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini gösteren yönetmelikte değişiklik yaptı.
Toplam 21 maddeden oluşan yönetmelik değişikliğinde, müfettiş yardımcılığı sınavıyla ilgili direkt ilgili iki maddede değişiklik yapıldı.
Değişiklik yapılan maddelerden birisi, sınav kuruluyla ilgilidir. Yapılan değişiklikle, sınav kuruluna seçilecek üyelerin müfettişlik mesleğinden gelen daire başkanları ile Bakanlık maarif başmüfettişleri arasından Bakan tarafından seçilen üye olmaları öngörülmüştür. Daha önce üyelerin niteliğine dair bir belirleme yapılmamıştı.
Düzenleme yapılan bir diğer madde ise sınav konularıdır. Hem hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri mezunları hem de öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan Bakanlık mensupları için yapılacak yarışma sınavlarında, sınav konuları arasına "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" konusu kondu.
Değişikliklerin tümü için tıklayınız.
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