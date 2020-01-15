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Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

TÜİK 2019 Aralık verilerine göre; Aralık ayında konut satışlarında tarihi bir rekor kırıldığı kaydedildi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İlk defa 200 bin adeti geçen bir satış hacmi oluştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artan satışlarda, ilk el konut satışı 75 bin 480, ikinci el konut satışı ise 126 bin 594 olarak gerçekleşti." dedi.
 15 Ocak 2020 19:15
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Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

TÜİK 2019 Aralık verilerine göre; Aralık ayında konut satışlarında tarihi bir rekor kırıldığı kaydedildi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İlk defa 200 bin adeti geçen bir satış hacmi oluştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artan satışlarda, ilk el konut satışı 75 bin 480, ikinci el konut satışı ise 126 bin 594 olarak gerçekleşti." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti. İpotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu. 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında tarihi rekor

2019 Aralık ayı satışlara ilişkin değerlendirme yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aralık ayında konut satışlarında tarihi bir rekor kırıldı. İlk defa 200 bin adeti geçen bir satış hacmi oluştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artan satışlarda, ilk el konut satışı 75 bin 480, ikinci el konut satışı ise 126 bin 594 olarak gerçekleşti." dedi.

İpotekli satışlar 50 bini geçti

Aralık ayında ipotekli konut satışlarının 50 bin 278 olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satışlar yüzde 603,4 oranında arttı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89 artış göstererek 126 bin 594 oldu" ifadelerini kullandı.

Yabancılara 2019 yılında 45 bin 967 konut satıldı

2019 yılında en çok Irak vatandaşlarına satış yapıldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Toplamda yabancılara 45 bin 967 konut satışı gerçekleşti. Irak'ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi." şeklinde konuştu.

En çok yabancıya satış İstanbul'da yapıldı

Yabancıların en çok İstanbul'a ilgi gösterdiğini belirten Özelmacıklı, "Yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul'da 20 bin 857, Antalya'da 8 bin 951 Ankara'da 2 bin 539, Bursa'da 2 bin 213, Yalova'da bin 696, Sakarya'da bin 247, Muğla'da 957, Trabzon'da 935, Samsun'da 885 ve Aydın'da 837 konut satıldı." dedi.

İşlem sayısı ve harçlarda İstanbul ilk sırada

TKGM verilerine göre 2019 yılında toplamda 10 milyon 892 bin 283 işlemden 12 milyar 197 milyon 800 bin lira gelir sağlandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul'da 1 milyon 271 bin 473 işlemle 3 milyar 421 milyon 989, Ankara'da 770 bin 839 işlemle 1 milyar 118 milyon 730, İzmir'de 570 bin 949 işlemle 726 milyon 407, Antalya'da 406 bin 704 işlemle 633 milyon 235 ve Bursa'da ise 395 bin 87 işlemle 488 milyon 888 bin liralık gelir elde edildi." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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