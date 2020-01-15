MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu

Olimpiyatlar'a katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çeken ve MHP tarafından başkanlar listesinden çıkarılan Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, kendini savundu.

ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınına konuk olan ve paylaşımı nedeniyle özür dilemeyi reddeden Şahin, "Müslüman kızların kıyafetlerine dikkat etmesi gerekir. Ama Müslümanlar için geçerli bu tabi. Bizim açıklara da kapalıya da saygımız var. Kimse üzerinde baskı kurmak gibi de bir niyetimiz yok. Ama Müslüman hanım hareketine, tavırlarına, giyimine dikkat eder. Ben bir görüş ortaya koydum. Bu da Kur'an'da vardır. Kur'an ne diyorsa o. Biz inanıyorsak ona uymak zorundayız. Ben gidip de Belediyenin Spor Salonu'nda oynayanlara bir baskı yapmadım. Biz hiç açık bayan kardeşlerimize baskı yapmayı aklımızdan geçirmedik" dedi.

"TEBLİĞ GÖREVİMİZ"

Şahin, Atilla Güner'in "Türkiye böyle bir mutluluğu yaşarken siz neden böyle bir mesaj atma gereği duydunuz? Sizin huzurunuza mı çıkmış gibi düşündünüz" sorusuna ise "tebliğ görevimiz" yanıtını verdi:

"Biz hakaret mi ettik kardeşim? Müslüman bir bayanın böyle yapması gerek dedik. Yapmazsan yapma. Demokrasi var mı ülkede, ben de fikrimi beyan ettim ya bundan niye bu kadar gocunuyorsunuz ki? Ben Belediye Başkanları içinde spora en çok destek veren benimdir. Demokrasi varsa fikir özgürlüğü varsa ben de kendi görüşümü dile getiririm. Partinin görüşü değil bu benim görüşüm. Sen yaşarsın yaşamazsın giyinirsin giyinmezsin hesabını Allah'a vereceksin. Allah Müslümanlar'a tebliğ vazifesi vermiş kardeşim. Ben de bu görevi yerine getirdim."

"MHP'NİN KARARI ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL"

Daha önce de Refah Partisi ve AK Parti'de siyaset yaptığını söyleyen Şahin, "MHP'den aradılar. Listeden çıkardıklarını bildirdiler. Ne karar verirlerse versinler çok da önemli değil" dedi. Şahin, "Kaynaşlı'da yüzde 55 ile seçildiniz. Yüzde 45 size oy vermeyen bir seçmen var. Bunların kıyafetlerine de mi karışacaksınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Benim kapım herkese açık. Hiç bir bayana kıyafeti nedeniyle farklı bir muamele yapmam, yapmadım."

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLSAN NE YAZAR" DEMİŞTİ

Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil."

LİSTEDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Şahin'in Filenin Sultanları için yaptığı paylaşımın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Birol Şahin, milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında yapmış olduğu çirkin paylaşım nedeniyle, genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, belediye başkanları listesinden düşürülmüştür'' demişti.