Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı nakil kurasında kimlerin başvurusu kabul edilmez
|16 Ocak 2020 10:05
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Soru: 2019 Ocak iller arası tayininde tayin olduğum yere gitmedim. Şimdiki tayin kurasında tekrar başvuru yaptım ve başvurum kesinleşti. 1 yıl doldurmadığım için sistemin uyarı vermesi gerekmez miydi? Başvurum kabul edilir mi?
Cevap: 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metninin 3, 9, 10, 13, 14, 15. maddesinde hangi durumdaki personelin müracaatları kabul edilmeyeceği şu şekilde açıklanmıştır;
Son Atanma Tarihinden itibaren fiilen 2 Yılını Doldurmayanlar
-Son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
Daha Önceki (Son 2 Dönem) Atamayla Yerleşenler
-2019 Yılı Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa Ve Bursa İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ile yerleşenler
-2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ile yerleşenler
-2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşenler
Kura Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 1 yıl İçinde Yerleşip Atama Kararını Kendi İsteğiyle İptal Ettirenler
-İller arası Atama Kurasıyla Yerleşenler (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 16.madde)
-Öğrenim Durumu Mazereti ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 16.madde)
-Sağlık Mazereti ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 19.madde)
-Aile Birliği Mazereti ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 20.madde)
-Can Güvenliği Mazereti ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 21.madde)
-Alt Bölge ve Bölge İçi Tayini ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26.madde)
-Çalışma Süresine Bağlı Yer değişikliği ile Atananlar (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.madde)
Sözleşmeli Olarak Çalışanlar
-Halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalışan Tabip ve Uzman Tabipler
-Devlet Hizmeti Yükümlülüğü devam edenler
-657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar
-663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre sözleşmeli çalışanlar
-Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışıp kura tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sözleşmesini feshetmeyenler
Değerlendirme: Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurunuz kesinleşmiş olsa dahi, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde, kura son başvuru tarihi itibarıyla 1 yıl içinde yerleşip atama kararını kendi isteğinizle iptal ettirmeniz nedeniyle başvurunuzun kabul edilmeyeceği değerlendirilmiştir.
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