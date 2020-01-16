İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor
|16 Ocak 2020 12:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısında çalışmaları devam eden ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan konuşmasında:
Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."
Erdoğan: "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz."
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