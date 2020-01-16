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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 792 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolara yükseldi
 16 Ocak 2020 15:19
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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 792 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolara yükseldi. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 314 milyon dolar artışla 78 milyar 267 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 77 milyar 953 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 478 milyon dolar artışla 27 milyar 469 milyon dolardan 27 milyar 947 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 792 milyon dolar artarak 105 milyar 422 milyon dolardan 106 milyar 214 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.2020 27.94778.267 106.214

Anadolu Ajansı
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