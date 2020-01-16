Altın'da gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 liradan işlem gördü
|16 Ocak 2020 17:34
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|293,90
|294,10
|292,30
|292,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.937,00
|1.958,00
|1.927,00
|1.948,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|268,00
|272,00
|266,50
|270,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.893,00
|1.913,00
|1.883,00
|1.913,00
|Yarım Ziynet
|946,00
|956,00
|941,00
|951,00
|Çeyrek Ziynet
|473,00
|478,00
|471,00
|476,00
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