1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın'da gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 liradan işlem gördü
 16 Ocak 2020 17:34
Yazdır
Altın'da gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,90 294,10 292,30 292,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.937,00 1.958,00 1.927,00 1.948,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 268,00 272,00 266,50 270,50
Lira(Tam) Ziynet 1.893,00 1.913,00 1.883,00 1.913,00
Yarım Ziynet 946,00 956,00 941,00 951,00
Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 471,00 476,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Faiz indirimi kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı
16 Ocak 2020 17:15		 'Borsa, uzun vadede altın ve dolardan daha fazla kazandır'
16 Ocak 2020 16:08
Merkez Bankası rezervleri arttı
16 Ocak 2020 15:19		 MB'nin faiz kararına Dolar'ın tepkisi
16 Ocak 2020 15:17
MB'nin faiz kararı öncesi, borsadan yeni rekor
16 Ocak 2020 13:10		 Çeyrek altın ne kadar?
16 Ocak 2020 12:44
Gün ortası döviz fiyatları
16 Ocak 2020 12:10		 Gram altın 294 lira seviyelerinde
16 Ocak 2020 11:15
Güne başlarken döviz fiyatları
16 Ocak 2020 09:05		 Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı
15 Ocak 2020 18:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı17:50 - Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis17:48 - 'Uyuşturucu ticareti'nden yargılanan infaz koruma memurunun tutukluluğuna devam17:46 - Firariyken yakalanan Ergenekon savcısı Dalkuş, hiç kaçmamış17:42 - Bahçeli, klasik otomobilini MHP'li vekile hediye etti17:40 - Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı17:36 - e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı17:34 - Altın'da gün sonu fiyatları17:26 - TBMM'den, AA ofisinin basılmasına ortak tepki17:24 - Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti
17:20 - Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi17:15 - Faiz indirimi kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı17:04 - Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak16:56 - Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu16:55 - Mansur Yavaş: Metro hatlarını halka soracağız16:50 - Bakan Soylu, burnundan ameliyat oldu16:46 - Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası16:39 - CHP'den şehit ve gazilere toplanan yardım paraları için kanun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuğu 1
pal nostalji 2
önder özen'in fenerbahçe'ye sportif direktör olması 3
fuatavni 1
Boğa burcu 1
ortanca kardeş 10
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
hakan şükür'ün uber şoförü olması 1
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 5
kitap okumayı sevenlere has özellikler 4
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam