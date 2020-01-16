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e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: e-Devlet'te 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aşan kullanıcı var
 16 Ocak 2020 17:36
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e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aştığını belirterek, "Bu seneyi fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız." dedi.

Koç, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Dijital Dönüşüm Kulübü ile Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Kulübü tarafından Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" konulu söyleşide öğrencilerle buluştu.

e-Devlet portalının bütün kamu hizmetlerinin dijital ortama alınmasını içerdiğini anlatan Koç, dijitalleşmeyle ilgili Türkiye'deki en önemli çalışmalardan biri olduğunu kaydetti.

Koç, kullanıcı sayısı anlamında Türkiye'nin en büyük sosyal platformu olduklarını vurgulayarak, "e-Devlet'te 2019 yılı sonu itibarıyla 45 milyonu aşan kullanıcı var." diye konuştu.

e-Devlet'te geçen yıl 1,2 milyardan çok işlem yapıldığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Toplam 5 bin 170 farklı hizmeti sunabiliyoruz. Bundan sonra işleri sizin sorgulamanızı beklemeden, size hizmet veren anlayışla yola çıkmak istiyoruz. Sorgulama yerine size hizmet sunan bir anlayışa dönüşeceğiz. Yakında 'araçlarım' adında bir uygulamamız daha geliyor. Sizi her yere gitmek yerine direkt devlete gitmenizi sağlayacağız. Burada HGS-OGS olacak, vergileriniz olacak, emisyonunuz olacak. Bütün bakanlıkları ilgilendiren hizmetleri tek bir portaldan sunmak istiyoruz."

- "Veri günümüzün ham petrolüdür"

Dijitalleştirilen verilerden bir değer üretilmesi gerektiğini, verinin çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "Veri günümüzün ham petrolüdür." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Bunu işlemediğimiz zaman herhangi bir değere dönüştüremiyoruz. Ondan dolayı biz verilerin standartlaştırılması anlamında 'ulusal veri sözlüğü' projesi başlattık. Her bakanlığın verisinin aynı şekilde depolanmasını ve birbirleriyle konuşabilir hale gelmesini amaçladık. Bakanlıklarımız dijital anlamda aynı dili konuşmuyorlar. Bu yüzden bilgi paylaşmak konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün kamu kurumlarının verisinin envanteri çıkıyor. Bu verileri belli bir standartta depolamaya başlayacağız. Verinin sahipliği belli olacak. Nüfus verisi sadece Nüfus ve Vatandaşlıkta olacak. Adli sicil belgesi verimiz sadece Adalet Bakanlığında olacak. Askeri belgemiz sadece Savunma Bakanlığında olacak. Ulusal Veri Sözlüğü'nü oluşturduktan sonra bu verileri kullanıp, yakında 'veri.gov.tr' diye bir sistem kuruyoruz. Bu veri portalı herkese açık olacak. Kişisel veriler buna dahil olmayacak."

Siber güvenliğin en önemli konulardan biri olduğuna değinen koç, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin siber güvenlik koordinasyonunu tek çatı altında ele aldığını kaydetti.

Koç, siber güvenlikte yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ulak adlı baz istasyonlarımız var. Türkiye'de yaklaşık 1000 lokasyonda çalışır durumdalar. Amacımız teknolojik altyapımızda kullanabileceğimiz kadar, maksimum şekilde yerli ürünlerin kullanımını sağlamak. Kritik konularda, her yerde yerli ve milli teknolojilerinin kullanılmasını sağlayacağız. Dijital dönüşümdeki dünya sıralamasına baktığımızda özellikle hizmet sunumu anlamında Birleşmiş Milletler listesinden 193 ülke arasında 23'üncü sıradayız." ifadelerini kullandı.

Koç, fiber ve teknolojik altyapı anlamında bazı eksiklikler olduğunu belirterek, "Bu seneyi fiberleşme yılı ilan ettik. Sürekli yeni fiber altyapılar yapacağız. Herkesin daha hızlı, daha ucuz internete erişimini sağlamış olacağız." dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da dijital dönüşüm sürecinin önemine değinerek, söz konusu süreç içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine büyük görevlerin düştüğünü vurguladı.
Anadolu Ajansı
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