Kabe'de depremzedeler için dualar edildi
|28 Ocak 2020 19:51
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Umre için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti.
Kutsal topraklarda bulunan Malatyalılar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve mağdur olanlar için dualarını eksik etmedi. Malatya'dan yarıyıl tatilinde Mustafa Karmış koordinesinde umreye gidenler hep bir ağızdan, "Allah'ım, ülkemizde meydana gelen depremde şehit olan kardeşlerimiz var. Yarabbi, geride kalan yakınlarına ne olur yardım eyle. Yarabbi yaralarını sarabilmeyi nasip et Allah'ım. Yakınları vefat edenlere sabırlar ihsan eyle. Yarabbi onlara yardım et. Bize de onlara yardım edebilmeyi nasip et. Amin" diyerek dua etti.
Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.
Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.
Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler.
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