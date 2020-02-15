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Çocuk gelişimi uygulama sınıfında tam gün eğitim yapılır mı, öğretmene ücret ödenir mi?

Çocuk gelişimi uygulama sınıflarında tam gün (08:00-17:00 arası) eğitim yapılabilir mi, fazla çalışma karşılığında (6 saatin dışındaki kısım) öğretmene döner sermayeden ücret ödenebilir mi?
 15 Şubat 2020 11:00
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Çocuk gelişimi uygulama sınıfında tam gün eğitim yapılır mı, öğretmene ücret ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2043900 sayılı yazılarıyla mesleki ve teknik anadolu liseleri bünyesinde döner sermaye kapsamında iş ve işlemleri yürütülen; "çocuk gelişimi uygulama sınıflarında tam gün (08:00-17:00 arası) eğitim yapılabilir mi, fazla çalışma karşılığında (6 saatin dışındaki kısım) öğretmene döner sermayeden ücret ödenip ödenebilir mi?" sorularını cevapladı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarındaki çocuk gelişimi alanının atölyesi olan uygulama sınıflarında, döner sermaye kapsamında tam gün eğitim yapılıp yapılamayacağı ve fazla çalışma karşılığının görev yapan öğretmene döner sermayeden ücret ödenip ödenemeyeceği hususunda 3423 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunda açıklama bulunmaktadır.

Bu Kanunun 1. maddesinin 2. paragrafında yer alan "Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir." hükümlerindeki; "çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın" ibaresine göre, çocuk gelişimi alanının atölyesi olan uygulama sınıflarında, tam gün eğitim yapılması döner sermaye mevzuatı açısından uygundur.

Öğretmene döner sermayeden ücret ödenip ödenemeyeceği husus ise Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğinde açıklanmıştır.

Yönetmeliğin "Üretimde Çalışma ve Ücret Esasları" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının 8. bendi (a) fıkrasındaki; "Parça başı ücret esasına göre üretilen mal veya hizmetlerin işçiliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde ödenir. "a) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılan mal veya hizmet üretiminde fiilen çalışan personele; sözleşme veya şartnamesinde belirtilen şartlara uygun olarak ay içinde bitirilen, geçici muayene ve kabulü yapılan mal veya hizmetlerin işçilik bedelinden, her bir personelin alacağı aylık işçilik tutarı, üretime katkıları oranında bölüm/alan veya atölye şefince belirlenir ve harcama yetkilisince onaylandıktan sonra ödenir." hükümlerine göre; ilgili alan öğretmenlerine, uygulama sınıflarında döner sermayede fiilen çalışması, maliyet hesaplarında ödenecek ücretin yer alması, üretime katkısı oranı ve maliyet hesaplarında belirtilen işçilik tutarını da aşmamak kaydı ile harcama yetkilisinin onayı doğrultusunda ücret ödenmesinde sakınca bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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