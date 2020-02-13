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Engelli öğretmen atamasında 21 kontenjan boş kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 750 engelli öğretmen atamasında toplamda 21 kontenjan boş kaldı
 13 Şubat 2020 17:47
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Engelli öğretmen atamasında 21 kontenjan boş kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 750 engelli öğretmen atamasında toplamda 21 kontenjan boş kaldı.

İşte MEB'in açıkladığı taban puanlar ve boş kalan branşlar

2020 Engelli Öğretmen Ataması Alan Bazında Taban Puanlar

Alan

Öncelik

Kontenjan

Atama Sayısı

Taban Puan

Adalet

1

15

15

75,07183

Almanca

1

1

1

80,12049

Arapça

1

1

1

76,11982

Beden Eğitimi

1

50

50

60,39001

Bilişim Teknolojileri

1

5

5

69,81370

Biyoloji

1

30

30

59,94054

Coğrafya

1

20

20

70,59177

Din Kült. ve Ahl.Bil.

1

11

11

66,66680

El San.Tek./El Sanatları

1

1

1

54,74226

El San.Tek./Nakış

1

1

1

67,56574

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

1

1

1

79,47561

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

1

1

1

72,82506

Felsefe

1

96

96

65,52225

Fen Bilimleri

1

14

14

60,77964

Fizik

1

20

19

56,22505

Fransızca

1

1

1

64,94401

Gıda Teknolojisi

1

1

1

78,05267

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

1

1

1

61,39111

Görsel Sanatlar

1

20

20

55,80550

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1

2

2

75,35524

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

1

10

10

73,73867

İ.H.L. Meslek Dersleri

1

5

4

58,59212

İlköğretim Matematik

1

4

4

76,95951

İngilizce

1

7

7

63,77632

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

1

1

1

78,84659

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

9

9

67,07168

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1

5

5

68,38899

Makine Tek./Makine ve Kalıp

1

1

1

79,05607

Matematik

1

49

39

62,78819

Metal Teknolojisi

1

1

1

79,90983

Motorlu Araçlar Teknolojisi

1

5

4

67,92544

Müzik

1

8

8

56,85408

Okul Öncesi Öğrt

1

25

25

61,19919

Özel Eğitim

1

2

2

63,66952

Radyo-Televizyon

1

1

1

73,36313

Rehberlik

1

13

13

68,91417

Sınıf Öğretmenliği

1

21

21

55,20699

Sosyal Bilgiler

1

97

89

60,63001

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

1

1

1

71,93960

Tarih

1

95

95

69,79727

Tasarım Teknolojileri

1

1

1

65,82878

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

1

1

1

76,17703

Türk Dili ve Edebiyatı

1

70

70

68,39017

Türkçe

1

25

25

66,14222

Yiyecek İçecek Hizmetleri

1

1

1

69,10780

Toplam

750

729
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