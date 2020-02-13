Engelli öğretmen atamasında 21 kontenjan boş kaldı
|13 Şubat 2020 17:47
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 750 engelli öğretmen atamasında toplamda 21 kontenjan boş kaldı.
İşte MEB'in açıkladığı taban puanlar ve boş kalan branşlar
|
2020 Engelli Öğretmen Ataması Alan Bazında Taban Puanlar
|
Alan
|
Öncelik
|
Kontenjan
|
Atama Sayısı
|
Taban Puan
|
Adalet
|
1
|
15
|
15
|
75,07183
|
Almanca
|
1
|
1
|
1
|
80,12049
|
Arapça
|
1
|
1
|
1
|
76,11982
|
Beden Eğitimi
|
1
|
50
|
50
|
60,39001
|
Bilişim Teknolojileri
|
1
|
5
|
5
|
69,81370
|
Biyoloji
|
1
|
30
|
30
|
59,94054
|
Coğrafya
|
1
|
20
|
20
|
70,59177
|
Din Kült. ve Ahl.Bil.
|
1
|
11
|
11
|
66,66680
|
El San.Tek./El Sanatları
|
1
|
1
|
1
|
54,74226
|
El San.Tek./Nakış
|
1
|
1
|
1
|
67,56574
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|
1
|
1
|
1
|
79,47561
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|
1
|
1
|
1
|
72,82506
|
Felsefe
|
1
|
96
|
96
|
65,52225
|
Fen Bilimleri
|
1
|
14
|
14
|
60,77964
|
Fizik
|
1
|
20
|
19
|
56,22505
|
Fransızca
|
1
|
1
|
1
|
64,94401
|
Gıda Teknolojisi
|
1
|
1
|
1
|
78,05267
|
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
|
1
|
1
|
1
|
61,39111
|
Görsel Sanatlar
|
1
|
20
|
20
|
55,80550
|
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|
1
|
2
|
2
|
75,35524
|
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|
1
|
10
|
10
|
73,73867
|
İ.H.L. Meslek Dersleri
|
1
|
5
|
4
|
58,59212
|
İlköğretim Matematik
|
1
|
4
|
4
|
76,95951
|
İngilizce
|
1
|
7
|
7
|
63,77632
|
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|
1
|
1
|
1
|
78,84659
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
1
|
9
|
9
|
67,07168
|
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|
1
|
5
|
5
|
68,38899
|
Makine Tek./Makine ve Kalıp
|
1
|
1
|
1
|
79,05607
|
Matematik
|
1
|
49
|
39
|
62,78819
|
Metal Teknolojisi
|
1
|
1
|
1
|
79,90983
|
Motorlu Araçlar Teknolojisi
|
1
|
5
|
4
|
67,92544
|
Müzik
|
1
|
8
|
8
|
56,85408
|
Okul Öncesi Öğrt
|
1
|
25
|
25
|
61,19919
|
Özel Eğitim
|
1
|
2
|
2
|
63,66952
|
Radyo-Televizyon
|
1
|
1
|
1
|
73,36313
|
Rehberlik
|
1
|
13
|
13
|
68,91417
|
Sınıf Öğretmenliği
|
1
|
21
|
21
|
55,20699
|
Sosyal Bilgiler
|
1
|
97
|
89
|
60,63001
|
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|
1
|
1
|
1
|
71,93960
|
Tarih
|
1
|
95
|
95
|
69,79727
|
Tasarım Teknolojileri
|
1
|
1
|
1
|
65,82878
|
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|
1
|
1
|
1
|
76,17703
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
1
|
70
|
70
|
68,39017
|
Türkçe
|
1
|
25
|
25
|
66,14222
|
Yiyecek İçecek Hizmetleri
|
1
|
1
|
1
|
69,10780
|
Toplam
|
750
|
729
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