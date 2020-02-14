Üniversite ilandaki hatasını düzeltti!
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımındaki hatasını düzeltti!
|14 Şubat 2020 18:55
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Hatırlanacağı üzere, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 11 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Büro Personeli unvanlı kadroda; şoförlük görevine dair özel şartlar aranmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu tip özel şartların ancak DESTEK PERSONELİ adı altında ilan edilebileceğini ve düzeltilmesi gerektiğine 11 Şubat 2020 tarihli haberimizde dikkat çekmiştik.
Bu kapsamda, ilgili üniversite tarafından mevzuata aykırılık teşkil eden hata 14 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metni ile Şoför pozisyonuna dair özel şartlar Destek Personeli olarak değiştirilmiştir.
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