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Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük

Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı.
 14 Şubat 2020 21:50
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Akşener: Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mudanya'da bir otelde yaptığı basın toplantısında, partisindeki istifalara ilişkin konuştu. Akşener, "İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen ve Bursa'daki ikinci gününde de esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sırasıyla Osmangazi, Mudanya ve Gemlik ilçelerindeki esnafın derdini dinledi. Tarihi Ulu Cami civarındaki ve tarihi Kapalı Çarşı'daki esnaf ziyaretinin ardından Mudanya'ya geçen Akşener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İstifalara saygı duyulması gerekiyor"

Akşener yaptığı açıklamada, "Bizim Tuğba hanımla beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti'ye geçti. Dün istifa eden Tuğba hanımın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle istifa edeceğine dair bir konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğu bilgim dahilinde" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerde partimizi değil Türkiye'nin geleceğini düşündük"

Akşener, şöyle devam etti:

"En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dur. Bursa'nın alınabilmesi için oy istemek için 10 ilçeyi tek tek dolaştım. Sonuç olarak Bursa da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla söylüyorum. 'Biz bazı hatalar yaptık' dedi. Biz İYİ Parti olarak zaman zaman bazı ikilemlerle karşılaştık. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı."

Akşener, daha sonra Mudanya ilçesinde yaptığı ziyaretlerde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.
İhlas Haber Ajansı
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