Adnan Oktar örgütü şüphelilerinden 2 kişi tutuklandı
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
|15 Şubat 2020 13:36
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Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalanan Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ve "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A. ile bu şüpheliye yardım ve yataklık ettiği öne sürülen İpek Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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