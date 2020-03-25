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Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek" dedi
 25 Mart 2020 19:16
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Bakan Selçuk: 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı

12 Mart'ta alınan kararla okulların, koronavirüs salgını nedeniyle 16-20 Mart arasında tatil edildiği 23-28 Mart tarihleri arasında ise uzaktan eğitim yapılacağı açıklanmıştı. Bugünkü toplantıda eğitim öğretimin ne kadar süreyle tatil edileceğinin açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunlar söyledi:

(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

Bugün biz irade sahibiyiz, dışarı çıkıp çıkmamakta.. Başarımız herbirimize bağlıdır.

Bir abi olarak konuşmak istiyorum. Evinizde Tolstoy ve Mustafa Kutlu okuyun. Virüs genç veya yanlış ayrımı yapmıyor. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.

Eğitim ara verildi, eğitim şuan internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatil olarak görmeyin. Eğitime verilen ara uzatılacak. Birazdan bakan bey açıklayacak.

Bundan sonra topla hasta sayısını, test sayısını, ölüm sayısını, yoğun bakım hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını yayınlayacağız. Yoğun bakımda tedavi gören 60 yaş üstü iki hastamızı taburcu ettik.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı yaptık. Meseleye nasıl baktığımızı ifade ettik. Biz bu hafta uzaktan eğitime başladık. Önümüzdeki hafta daha dolu dolu olacak.

30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitim ile devam edecek

Ücretli Öğretmenler sorusu: Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor.

LGS'nin nasıl yapılacağı konusunda 3 farklı senaryomuz var. İşler tümüyle bilimsel olarak yürüyor. Erteleme tümüyle Bilim Kurulundan çıkacak kararlara bağlı. 8 ve 12. sınıflara yönelik özel çalışmalarımız artarak devam edecek.

Memurlar.Net
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