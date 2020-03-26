KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları aynı tarihlere denk geliyor. ÖSYM'nin düzenleme yapması bekleniyor.
|26 Mart 2020 14:05
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Kamu Personeli Seçme sınavı ve yükseköğretim Kurumları sınavları aynı tarihlere denk geliyor. ÖSYM'nin düzenleme yapması bekleniyor.
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Alan bilgisi sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.
Bugün yapılan açıklama ile YKS sınavı ertelenmişti.
YKS'nin yeni tarihi de 25-26 Temmuz olarak açıklandı.
ÖSYM'nin sınav tarihlerindeki bu çakışma için yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.
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