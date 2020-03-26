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Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Toplamda 2,5 saatin altında bir sürede Kovid-19 enfeksiyonunu tespit edebilen test, tek bir numuneden 10 farklı solunum yolu hastalığının eşzamanlı olarak teşhisine imkan veriyor
 26 Mart 2020 20:48
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Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Bosch'un geliştirdiği tam otomatik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi.

Kovid-19'un hızlı şekilde teşhis edilebilmesi birçok ülkede artan yayılma hızını kontrol altına almak için paha biçilemez önem taşırken, Bosch'un tam otomatik Kovid-19 testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hızlı test, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kalite standartlarını da karşılıyor.

- Virüs, 2,5 saatin altında bir sürede tespit edilebiliyor

Sadece altı hafta içinde geliştirilen hızlı test, numunenin alındığı andan sonucun geldiği ana kadar ölçülmek üzere 2,5 saatin altında bir sürede, hastalarda Kovid-19 enfeksiyonunu tespit edebiliyor.

Şu anda kullanılan testlerde hastalar, sonucu almak için genelde bir ila iki gün beklemek zorunda kalırken, hızlı testin doğrudan bakım noktasında yapılabilmesi numunelerin taşınması ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Böylece enfekte kişiler anında tespit edilerek karantinaya alınabiliyor.

Kovid-19 ile ilgili gerçekleştirilen çeşitli laboratuvar çalışmalarında Bosch testi, yüzde 95'in üzerinde doğru sonuçlar veriyor.

- 10 solunum yolu hastalığını eşzamanlı olarak teşhis ediliyor

Bosch'un hızlı testi, tek bir numunenin sadece Kovid-19 için değil, aynı zamanda influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de test edilmesine imkan veriyor.

Hızlı moleküler tanı testi, Bosch Healthcare Solutions'ın Vivalytic analiz cihazı üzerinde çalışıyor. Numune, bir swab yardımıyla hastanın burnundan veya boğazından alınıyor ve test için gerekli ayıraçları içeren kartuş, analiz için Vivalytic cihazının içerisine yerleştiriliyor.

Analiz sırasında sağlık çalışanları, hastaların tedavisi gibi diğer görevlerle ilgilenebiliyor. Vivalytic analiz cihazı, özel olarak eğitim almamış olan sağlık çalışanlarının bile testi güvenilir şekilde yapabilmesine imkan sağlıyor.

Bosch Vivalytic analiz cihazı, 24 saat içerisinde 10 adede kadar test yapabiliyor.

Yeni geliştirilen testin, nisan ayından itibaren Almanya'da, ardından da Avrupa'daki diğer ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

- "Enfekte hastaların tespitini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Volkmar Denner, "Bosch'un hızlı Kovid-19 testinin, pandeminin mümkün olan en hızlı şekilde kontrol altına almada payı olmasını istiyoruz. Bu test, enfekte hastaların tespit edilmesini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Denner, Kovid-19'a karşı mücadelede zamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gidip gelmeye gerek olmadan doğrudan yerinde güvenilir, hızlı tanı... Bu, 'Yaşam İçin Teknoloji' örneği olan çözümümüzün sunduğu harika bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Bosch Healthcare Solutions GmbH'nin Başkanı Marc Meier de testin doktorlara daha fazla test yapılması için zaman kazandıran ayırıcı tanı imkanı sunduğunu vurguladı ve Randox ile kısa bir süre içerisinde geliştirdikleri testi pazara sunabilecek konumda olduklarını da kaydetti.
Anadolu Ajansı
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