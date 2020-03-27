Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Mart 2020 04:12
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