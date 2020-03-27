Geliri az olanlar çağrıya uymadı
|27 Mart 2020 07:16
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Koronavirüs salgının görülmesinin ardından "evde kal" çağrıları yapılmıştı. İstanbul'da 17-23 Mart tarihlerini kapsayan yedi günlük bir veri analizi, ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Hangi ilçelerin, 'evde kal' çağrısına uymadığı belirlendi. 2013 yılında ABD'nin Silikon Vadisi'nde iki Türk mühendisi Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk tarafından kurulan mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, İstanbul'un dolaşım analizini çıkardı. Büyükşehirde yaşayan ve demografik (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik segment. vs) yapısına paralel şekilde dağılmış bir milyon akıllı telefon kullanıcısından gelen dolaşım verisi incelendi. "İstanbul: Son Bir Haftada Kim Evde Kaldı?" adlı çalışmada, bu çağrıya en çok uyan bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu. En fazla dolaşanlar ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz ilçeleri oldu.
Öte yandan sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde bütün uyarılara rağmen sosyal mesafeye uyulmuyor. Bankalar, tedbir için müşterileri içeriye tek tek alınca dışarıda uzun kuyruklar oluşuyor. Sırasını kaybetmek istemeyenler de birbirine çok yaklaşınca virüsün bulaşmasına davetiye çıkartılıyor.
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