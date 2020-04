İade edilen memurun ihraç süreleri sekiz yıldan bir kademede dikkate alınır mı?

SORU:

Bir bakanlıkta bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, 01 Eylül 2016 tarihinde kamu görevinden ihraç edildim. Memuriyete başlama tarihim 15 Şubat 2012'dir.

Olağanüstü hal komisyonunun kararı ile eski görevime iade edilerek 01 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevime döndüm. İhraçla iade edildiğim süreler memuriyet hizmetlerimde sayılarak özlük haklarıma yansıtılmıştır. Ancak, kurumum sekiz yıldan bir kademe almam gerekirken, bu durumu yansıtmadığını gördüm.

Görüşmelerimde o tarihlerde fiilen görev yapmadığım için sekiz yıldan bir kademe almamın uygun olmadığı iletildi. Bu konuda ne yapabilirim ?

CEVAP:

Bilindiği üzere, kamu görevinden ihraç edilenlerin eski görevlerine iadeleri ile ilgili usul ve esaslar, 08 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Kararların Uygulanması" başlıklı 10 uncu maddesinde; "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İLGİLİLERİN KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ, BU FIKRADA BELİRTİLEN KİŞİLER BAKIMINDAN TÜM HÜKÜM VE SONUÇLARIYLA BİRLİKTE ORTADAN KALKMIŞ SAYILIR. BU KAPSAMDA GÖREVE BAŞLAYANLARA, KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA TARİHLERİNİ TAKİP EDEN AYBAŞINDAN GÖREVE BAŞLADIKLARI TARİHE KADAR GEÇEN SÜREYE TEKABÜL EDEN MALİ VE SOSYAL HAKLARI ÖDENİR . Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, mülga Devlet Personel Başkanlığının 16 Ağustos 2018 tarihinde haberleştirdiğimiz bir görüşünde özetle; 7075 sayılı Kanun kapsamında göreve iade edilenlerin "kamu görevi dışında" geçirdiği süreler ile görevden uzak kaldığı sürelere dair mali ve sosyal haklarının ödenmesi" gerektiği ifade edilmiştir.

Öte yandan, yine mülga Devlet Personel Başkanlığının 08 Şubat 2012 tarihli ve 24649 sayılı görüşünde; "Devlet memurlarının disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında sadece MEMURİYET HİZMET SÜRELERİNİN ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ, 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuat uyarınca, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında özel bir hüküm olmaması halinde dikkate alınmayacağı" değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer verilen kanun hükmü ve görüşler birlikte incelendiğinde;

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilenlerin göreve iade edilmeleri halinde 7075 sayılı Kanunda da açıkça ifade edildiği üzere, işlemlerin "tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalmış sayıldığı", bu doğrultuda "kamu görevi dışında" geçirdiği sürelerin memuriyet hizmet sürelerine eklenerek kazanılmış hak aylığında değerlendirildiği dikkate alındığında, iade edilen memurların sekiz yıldan bir kademe aldıkları tarihin belirlenmesinde ihraçta iken geçirdikleri sürelerin sayılması gerektiği düşünülmektedir.